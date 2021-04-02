Диетологи рассказали, что нужно делать, чтобы избавиться от привычки переедать из-за стресса.

Тревога и стресс воздействуют на людей не только на умственном уровне, но и пагубно влияют на организм в целом. Так, привычка переедать может иметь много негативных последствий. Специалисты отмечают, что пища воздействует на мозг так же, как лекарство, и способствует ощущению мгновенного счастья.

По словам врачей, для решения проблемы с перееданиями необходимо начать отслеживать, что ешь, почему и когда. При возникновении чувства голода на фоне стресса рекомендуется выбрать полезный перекус. Диетологи подчеркивают, что это могут быть фрукты, творог, помидоры черри, домашний попкорн или натуральный греческий йогурт.

Помимо этого, специалисты советуют освоить несколько простых техник, чтобы избежать чувства эмоционального голода. По их словам, для этого необходимо отказаться от полуфабрикатов, составлять меню на неделю, добавлять в рацион овощи и фрукты, пить больше воды и не садиться обедать или ужинать, испытывая острое чувство голода, передает РИА Новости со ссылкой на ABC.

Minval.az