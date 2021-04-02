Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов второго апреля 2021 года принял участие в заседании Совета глав МИД стран СНГ в Москве.

Как говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана, министр высоко оценил усилия Российской Федерации по принятию трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, в частности, активное посредничество президента РФ Владимира Путина.

Байрамов обратил внимание участников мероприятия на то, что в период оккупации все азербайджанские города и поселки подверглись страшным разрушениям и вандализму, религиозные и культурные памятники были намеренно разграблены, а мечети превращены в загоны для свиней. В настоящее время осуществляются работы по реконструкции и восстановлению этих территорий, сказал он.

В заключение министр выразил надежду на поддержку Азербайджана международной общественностью в вопросах очистки от мин и восстановления освобожденных территорий, создания соответствующих условий для мирного сосуществования на этих землях.

Minval.az