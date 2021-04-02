«Как и многие страны, Армения является членом Всемирного банка. У нас есть специфические требования к расходованию кредитов, которые мы предоставляем нашим членам». Об этом в эксклюзивном заявлении Report заявила менеджер Всемирного банка по Азербайджану Сара Майкл (Sarah Michael), комментируя утверждения об использовании в Карабахе кредитов, выделенных Армении.

По ее словам, эти требования отражены в заключенных договорах: «У нас есть политика контроля и руководящие принципы, гарантирующие расход средств в указанном в договорах направлении. Если есть доказательства или риск расходования средств вне намеченных направлений, мы примем меры против этого. У меня нет информации о наличии там каких-либо проблем».

Minval.az