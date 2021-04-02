Ракетные комплексы «Искандер» не применялись в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Песков пояснил, что в Кремле «не располагают информацией» о том, откуда могла взяться ракета от этого комплекса, обломки которой обнаружили азербайджанские специалисты.

«Насколько я понимаю, это новая информация. Мне неизвестно, докладывали ли по линии военных [информацию об этом президенту Владимиру Путину — ИФ), располагают ли наши военные какой-то детальной информацией об этом», — сказал он журналистам.

При этом, журналист обратил внимание Пескова, что в Баку заявили о том, что, судя по маркировке, эти ракеты не являлись экспортным вариантом, а были предназначены для использования российскими военными.

Отвечая на вопрос, применялись ли «Искандеры» во время карабахского конфликта, Песков сказал: «Вы помните историю с «Искандерами», что они не применялись во время конфликта, и это было подтверждено».

У пресс-секретаря президента также поинтересовались, есть ли в Кремле понимание, откуда могла появиться ракета от «Искандера», об обнаружении обломков которой заявили в Азербайджане.

«Нет, мы не располагаем информацией», — сказал Песков.

Как сообщал Minval.az, Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) заявило на днях, что обнаружило обломки «Искандеров» в Шуше.

«Географические координаты обломков ракет следующие: 39°45’38.10«N 46°44’33.90»E и 39°45’27.80«N 46°45’25.80»E. В ходе проверки специалистами Агентства опознавательного номера (9М723) ракеты было установлено, что ее обломки принадлежат ракетному комплексу «Искандер»», — говорилось в комментарии.

В пятницу, 2 апреля, в Баку продемонстрировали обломки найденных ракет.

Minval.az