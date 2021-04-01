Специалисты рассказали, с чем могут быть связаны постоянные головные боли и когда необходимо обращаться к врачу.

Врач-терапевт Ирина Ярцева заявила, что головная боль является одним из самых распространенных симптомов при любых заболеваниях. В этом случае все зависит от частоты, длительности и параллельных симптомов, однако в первую очередь голова начинает болеть из-за стрессов, перенапряжения и недосыпа.

По ее словам, головные боли могут быть связаны с повышенным давлением, развитием глаукомы, а также возникать у тех, кто подолгу работает за компьютером.

Доктор отметила, что избавиться от головной боли помогают нестероидные противовоспалительные препараты.

«Но если число таблеток в сутки начинает превышать допустимую норму или это длится более пяти дней и человек вынужден использовать суточную норму вот этих таблеток, то, конечно, нужно обращаться к врачу и выяснять, в чем причина», — добавила она (цитата по RT).

Врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева, в свою очередь выразила мнение, что весной вероятная причина головных болей заключается в изменении погоды и резких перепадах температуры.

Она напомнила, что хоть и наступила календарная весна, зимняя погода еще сохраняется, при этом люди уже поснимали шапки.

«Конечно, это ведет к спазму сосудов головного мозга и к различным проявлениям невралгии», — считает Алексеева.

В заключение терапевт отметила, что отдельно стоит выделить мигрень, которая считается особым заболеванием и лечится у невролога.

Minval.az