1 апреля «на полях» Совета министров иностранных дел стран Содружества независимых государств (СМИД СНГ) в Москве состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств России и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«В рамках встречи главы внешнеполитических ведомств обсудили ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., в частности, касающихся решения гуманитарных задач в Нагорном Карабахе, разблокирования экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, включая предстоящие контакты на высоком уровне, а также подготовку к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами, которое будет отмечаться в 2022 году», — говорится в сообщении.

Minval.az