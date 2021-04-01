31 марта в Азербайджане и во многих странах мира проводятся мероприятия, посвященные дню памяти жертв массовых убийств азербайджанцев в Баку, Шамахе и других городах, произошедших в марте 1918 года.

Как сообщает пресс-служба Общественного Объединения «Татарстан», вчера 31 марта после дневной молитвы прихожане мечети «Ярдэм» собрались вместе, чтобы почитать суры из Священного Корана, произнести дуа и выразить искренние соболезнования азербайджанскому народу по случаю Дня памяти жертв геноцида против азербайджанского народа.

Инициатором стал общественный деятель, журналист, заместитель председателя Общественного объедения «Татарстан» в Азербайджане Эмин Рамазанов.

Эмин Рамазанов в завершении молитвы рассказал об официальных фактах случившейся трагедии в истории Азербайджана, а также выразил глубочайшую благодарность прихожанам мечети «Ярдэм» в лице его руководства Ильдара хазрата Баязитова за поддержку и внимание народу Азербайджана в этот трагический день.

Minval.az