Пекин безвозмездно поставит в Азербайджан 150 тысяч доз вакцины от коронавируса, сообщила посол КНР в Баку Го Минь.

По ее словам, китайская вакцина поможет Азербайджану одержать победу над пандемией COVID-19.

«Завтра мы будем отмечать 29-ю годовщину установления дипломатических отношений между Китаем и Азербайджаном. Из Китая в Азербайджан осуществляется доставка очередной партии вакцины от коронавируса. Это демонстрирует глубокую традиционную дружбу между нами, большую симпатию китайского народа к Азербайджану», – отметила она.

В четверг в Азербайджан была доставлена очередная партия вакцины от коронавируса китайского производства.

Minval.az