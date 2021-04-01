Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора отметили, что обстановка в Нагорном Карабахе в целом стабильная, режим прекращения огня неукоснительно соблюдается, сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением отмечено, что обстановка в целом стабильная, а режим прекращения огня неукоснительно соблюдается», — говорится в сообщении.

«С учётом переговоров в Баку Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука рассмотрен ход работы по налаживанию экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, проводимой в соответствии с Заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. В этом контексте дана положительная оценка деятельности рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трёх стран.

Затронут ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая сотрудничество в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Подтверждён взаимный настрой на продолжение укрепления российско-азербайджанского стратегического партнёрства, продвижение взаимовыгодных проектов», – говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, лидеры условились о дальнейших контактах.

Minval.az