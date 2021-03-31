В Аргентине обнаружили и описали новый вид динозавров, названный Llukalkan aliocranianus. Его останки были найдены в формации Баджо-де-ла-Карпа, сообщил «Корреспондент» со ссылкой на интернет-портал Phys.org.

Llukalkan на языке индейцев Мапуче означает «вызывающий страх», и aliocranianus переводится с латинского как «другой череп».

Динозавр относился к семейству абелизаврид, живших на южном субконтиненте Гондвана, который распался на Африку, Индию, Антарктиду, Австралию и Южную Америку. Его считают своего рода «двойником» тираннозавра, распространенного в Северном полушарии.

Вид обитал около 80 миллионов лет назад и имел размер до пяти метров в длину, острые зубы, огромные когти на задних лапах и развитое обоняние.

Отличительной чертой нового динозавра является небольшой задний синус в зоне среднего уха, заполненный воздухом, который до сих пор не был замечен ни у одного другого абелизаврида.

Это означает, что динозавр, по-видимому, обладал более острым слухом.

В целом, как считают ученые, абелизавриды процветали непосредственно перед вымиранием динозавров: семейство находило новые эволюционные пути и достаточно быстро менялось.

Minval.az