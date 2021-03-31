Армянской стороне следует навсегда привыкнуть к азербайджанским военнослужащим, которые несут службу на государственной границе двух стран вдоль освобожденных от оккупации Зангиланского, Губадлинского, Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджана.

Об этом говорится в сообщении министерства обороны АР, распространенном в среду, 31 марта, в ответ на информацию армянской стороны о том, что позиции вооруженных сил Армении в селе Хнацах Горисского района на границе с Лачинским районом Азербайджана якобы окружены военнослужащими Азербайджанской Армии, и что армяне могут потерять свой пост в любой момент – без основательна.

«Это — преувеличенная и искаженная новость», — говорится в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.

Минобороны АР напомнило армянской стороне, что подразделения ВС Азербайджана находятся на позициях в приграничной с Горисским районом Армении территории Лачинского района АР и осуществляют повседневную служебную деятельность на суверенных территориях страны, что не представляет никакой угрозы.

«Кругам, распространяющим в Армении подобного рода информацию, рекомендуем не создавать беспочвенную панику, не вводить в заблуждение армянскую общественность, и навсегда привыкнуть к азербайджанским военнослужащим, которые несут службу на государственной границе двух стран вдоль освобожденных от оккупации Зангиланского, Губадлинского, Лачинского и Кельбаджарского районов Азербайджана», — заявили в ведомстве.

Minval.az