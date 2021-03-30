УВД по Северному административному округу Москвы начало проверку слов телеведущего Владимира Соловьева о Гитлере и Навальном. Об этом говорится в ответе полиции депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, который просил провести проверку на нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма.

Полицейские попросили ВГТРК предоставить запись программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 16 февраля 2021 года. Её планируют направить в исследовательский центр. Также материал будет передан в Следственный комитет «для дачи правовой оценки», сообщает РБК.

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» телеведущий назвал Гитлера «смелым человеком», который «не косил от армии» и «воевал доблестно во время Первой мировой войны». При этом Соловьёв противопоставил Гитлера оппозиционеру Алексею Навальному, назвав его «гульфикфюрером», намекая на то, что тот боялся служить в армии.

Слова о храбрости Гитлера прозвучали, когда Соловьёв рассуждал о том, почему он не уважает Навального. Запись фрагмента выложил сам Соловьёв. В беседе с РБК он сказал, что имел в виду, что смелость Гитлера не оправдывает его поступки, а значит, и оправдания нацизма в его словах не было.

Соловьёв неоднократно в своих эфирах обрушивался с критикой на Навального – в частности, в связи с обвинением оппозиционера в клевете на участника Второй мировой войны Игната Артёменко. Соловьёв и большинство гостей его эфиров обвиняют Навального не только в «клевете», но и в оправдании нацизма, утверждают, что оппозиционер является националистом и антисемитом.

Тут у znak дождя мк и прочих истерика. Гитлер. Гульфикфюрер. Отто Скорцени. Цитату точную и полную дать боятся вот и подтасовывают, а кто-то и в прокуратуру заявление уже пишет! Смотрите сами. Без купюр. pic.twitter.com/u3Aa1uYP3Y — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) February 16, 2021

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