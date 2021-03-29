29 марта заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с находящейся с рабочим визитом в Азербайджане делегацией во главе c заместителем командующего Военно-воздушными силами (ВВС) Исламской Республики Пакистан маршалом авиации Аамиром Масудом. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Сначала пакистанская делегация посетила Аллею шехидов, возложила венки и цветы на могилы наших сограждан, павших шехидами за независимость и территориальную целостность страны, и почтила их память.

На встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-пакистанских отношений и уровнем стратегического партнерства.

Пакистанский маршал поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне, пожелал упокоения Всевышним Аллахом душ военнослужащих и гражданских лиц, павших шехидами, и исцеления раненым.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между ВВС Азербайджана и Пакистана в военной, военно-образовательной и военно-технической сферах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.





Minval.az