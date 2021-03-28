Человеку, чтобы чувствовать себя бодрее, нужно делать не менее десяти тысяч шагов в день и 70 тысяч – в неделю. Об этом рассказала радиостанции «Говорит Москва» кардиолог Лидия Ионова.

Она посоветовала также заниматься скандинавской ходьбой, это позволяет сжигать больше калорий. При этом, предупредила она, упражнение следует выполнять правильно.

«У нас бывает пожилые люди опираются на палки или тащат их за собой. Палки должны быть правильно подобраны по высоте. При такой ходьбе мы тратим больше калорий, потому что включаем в работу мышцы рук, спины, грудные мышцы. Для здоровья скандинавская ходьба очень хороша, но когда мы ходим правильно», — сказала она.

Людям же с избыточным весом и заболеваниями суставов нужно воздерживаться от занятий бегом, его следует заменить ходьбой.

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