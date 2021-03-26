Украинская сторона девять раз пыталась остановить обстрел возле Шумов Донецкой области, в результате которого погибли четверо военных, еще два получили ранения.

Об этом заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире Наш.

Действия оккупантов он назвал провокацией в чистом виде.

Арестович уточнил, что украинская сторона пыталась предотвратить обстрелы через ОБСЕ, но сепаратисты не прекратили огонь.

«Это провокация в чистом виде, судя по тому, что там произошло, потому что, по предварительным данным, наша сторона СЦКК девять раз пыталась остановить огонь через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, но россияне не прекратили огонь, несмотря на полученную информацию о том, что погибли наши военные», — заявил он.

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В зоне боевых действий в Донбассе под минометным обстрелом пророссийских боевиков погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

По его словам, обстрел произошел в 13:45 вблизи поселка Шумы в Донецкой области. «После ротации 503-го батальона морской пехоты российские войска резко усилили активность в данном районе [Шумов]. Ситуация не может не вызывать беспокойства — именно здесь одна из тех точек, где противник постоянно проводит обстрелы из гаубиц, минометов и стрелкового оружия. Именно в Шумах российское командование в ноябре 2020-го требовало провести „инспекцию“ украинской линии обороны», — уточнил Бутусов.

Он не исключил, что в данном районе может произойти захват украинских позиций.

Бутусов добавил, что ситуация на линии соприкосновения требует немедленной реакции президента Украины Владимира Зеленского и депутатов Верховной Рады.

Между тем корреспондент телеканала ТСН Андрей Цаплиенко сообщает, что бой продолжается.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович подтвердил информацию о гибели военных агентству Интерфакс-Украина.

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