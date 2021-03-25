Сотрудники азербайджанской полиции продолжают профилактические мероприятия на освобожденных от оккупации территориях с целью обнаружения оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает Бардинская региональная группа пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

В ходе очередных подобных мероприятий, проведенных сотрудниками Лачинского районного отдела полиции на территории Ходжавендского района, были обнаружены 1 зенитно-ракетный комплекс «Игла», 1 противотанковый гранатомет марки «МУХА», 1 пулемет, 1 автомат, 6 ручных гранат, 64 различных вида снарядов, 19 магазинов и 1 100 пуль различного калибра. Боеприпасы были переданы по назначению.

Minval.az