В дагестанском Хасавюрте учитель ОБЖ спас детей, закрыв собой сработавший запал гранаты. Сам педагог получил серьезное ранение. В результате взрыва запала на его правой руке из пальцев остался только мизинец.

Как сообщили в прокуратуре Хасавюрта, ЧП произошло во время внеклассного занятия у учеников 11 класса, которых готовили к военно-спортивным соревнованиям. Во время урока педагог демонстрировал, как разбирается снаряд. Во время откручивания запала произошла его детонация. Имитационный запал военно-учебной гранаты взорвался прямо в руках у преподавателя. В результате учителю оторвало четыре пальца. Ученики не пострадали.

Педагог сжал снаряд в руках, прижал его к животу и отвернулся от учеников, благодаря чему удалось избежать травм среди учащихся, передает ТАСС.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Прокуратура Хасавюрта проводит проверку после инцидента.

«Прокуратурой г. Хасавюрта организована проверка исполнения законодательства об образовании и о защите прав несовершеннолетних в связи со взрывом гранаты в муниципальном казенном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 10″ г. Хасавюрта», — говорится в сообщении.

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