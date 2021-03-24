«Новая газета» планирует подать иск против главы Чечни Рамзана Кадырова, но только после того, как он сам обратится в суд, сообщил РИА Новости главный редактор издания Дмитрий Муратов.

Ранее в пресс-службе «Новой газеты» заявили РИА Новости, что примут решение о подаче иска против Кадырова по результатам голосования. На сайте издания опубликован вопрос к читателям, как реагировать на то, что после выхода нового расследования Кадыров назвал журналистов газеты «агентами западных служб». Сам Кадыров дал понять, что готов судиться, отметив, что верит в честность российского судебного процесса.

«Последовательность наших действий такова. Мы читали комментарий господина Кадырова, что вроде это ему советовали подать в суд, а не нам. Поэтому мы, безусловно, пропустим главу одного из российских регионов вперед в этой очереди, и мы ждем его искового требования, поскольку оно связано с вопросом по существу изложенных в расследовании фактов о массовых казнях. После этого, поскольку 71% читателей газеты из 25 тысяч проголосовавших высказался, что мы не должны оставлять бесследным обвинения в том, что мы, например, являемся иностранным агентом, то после иска Кадырова мы, скорее всего, подадим свой», — рассказал Муратов, добавив, что в приоритете спор по существу дела.

«Новая газета» 15 марта опубликовала второй с начала года материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне. В нем бывший сотрудник полка имени Ахмата Кадырова Сулейман Гезмахмаев рассказал, что во время службы в спецподразделении якобы стал свидетелем преступлений. Кадыров заявил, что Сулейман Гезмахмаев, рассказавший «Новой газете» о якобы внесудебных расправах, выдумал историю для получения убежища в Европе.

Minval.az