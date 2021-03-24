Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал в ходе правительственного часа два своих заявления о закупленных у России истребителях Су-30СМ, заявив, что они не входят в противоречия друг с другом.

На встрече с жителями Оганавана в Арагацотнской области в марте 2021 года, премьер-министр заявил, что Армения закупила у России истребители Су-30СМ без ракет. Однако в июле 2020 года он сообщил, что истребители провели учения с поражением целей ракетами «воздух-земля» и даже опубликовал видео.

«Между двумя заявлениями нет никаких противоречий. По простой причине. Для начала зафиксируем, что Су-30СМ — сверхсовременное и мощное оружие, но если идет в комплекте со всем оборудованием. Очевидно, что производители самолета и ракет различных модификаций — это не один и тот же субъект», — отметил Пашинян.

Таким образом, покупка осуществляется не в пакете, а отдельно — у разных субъектов, продолжил он. Самолеты прибыли в Армению в мае 2020 года и были задействованы в учениях с использованием ракет, которые уже были в арсенале армянской армии.

«Использовать их или нет в конкретной военной ситуации зависело от того, насколько существующее вооружение позволяло решать поставленные боевые задачи», — цитирует Пашиняна Спутник Армения.

Таким образом, заявления относительно Су-30 друг другу не противоречат, подытожил он.

Minval.az