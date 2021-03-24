Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации завода «Мотор Сич» по производству авиационных двигателей.

Решение принято с целью защиты национальных интересов государства в сфере авиации.

Китайская компания Skyrizon в 2017 году приобрела 56 процентов акций ПАО «Мотор Сич», а в августе 2019 года подала документы о сделке на согласование в Антимонопольный комитет Украины.

В августе того же года газета The Wall Street Journal утверждала, что США проводят встречи с украинскими чиновниками, чтобы не допустить перехода завода под контроль китайского капитала.

20 марта районный суд Киева принял решение наложить арест на все акции и имущество завода «Мотор Сич».

«Мотор Сич» — один из крупнейших производителей двигателей для вертолетов, самолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Minval.az