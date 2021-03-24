Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бывший сотрудник полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова Сулейман Гезмахмаев, рассказавший «Новой газете» о якобы внесудебных расправах, выдумал историю для получения убежища в Европе.

«Новая газета» 15 марта опубликовала второй с начала года материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне. В нем бывший сотрудник полка имени Ахмата Кадырова Сулейман Гезмахмаев рассказал, что во время службы в спецподразделении якобы стал свидетелем преступлений.

«Наркоман, о котором даже стыдно говорить, что он служил в полку, сбежал сначала в Германию, и чтобы получить убежище, придумал истории о своих приключениях, но там не хватило его «показаний». Затем приехал в Питер, там он знал всех наркоманов, влез в долги, на нем и так были огромные суммы невыплаченных кредитов… В Питере его нашли, и он придумал сказки: этого задушили, того забрали, повесили, расстреляли. И везде он… Как он успевал бывать всюду? Что, кроме него никого не было в Чечне, когда все это происходило?» — заявил Кадыров на совещании в МВД по Чечне, передает РИА Новости.

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