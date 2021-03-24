Досрочные выборы в парламент Армении пройдут после изменения Избирательного кодекса, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.

«Парламентское большинство приняло решение о проведении выборов на основе пропорциональной системы, без рейтинговой», — сказал Пашинян.

В этой связи «Мой шаг» инициирует изменения в Избирательный кодекс. Премьер пояснил, что парламентские силы договорились о проведении выборов, но не по поводу Избирательного кодекса.

«Но я на всех обсуждениях, в том числе парламентских, интересовался мнением коллег относительно избирательной системы. Хотят ли они рейтинговую систему или нет. Во время наших переговоров мы зафиксировали, что ППА и «Просвещенная Армения» этот вопрос оставляют на усмотрение парламентского большинства», — цитирует Пашиняна Спутник-Армения.

Премьер добавил, что «Мой шаг», проведя переговоры со внепарламентскими силами, представителями гражданского общества и с учетом взятых в прошлом обязательств решил, что нужно пойти на простые изменения кодекса.

Minval.az