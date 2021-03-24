Власти Киева могут остановить общественный транспорт, если люди не будут соблюдать действующие сейчас ограничения. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Сейчас общественным транспортом должны пользоваться только те, кому необходимо добираться на работу.

«Давайте более сознательно относиться к реалиям, в которых мы живем уже больше года, понимать все риски собственного легкомыслия. Иначе если ситуация не улучшится, городская власть и правительство будут принимать решение об остановке общественного транспорта в столице, тогда будет более жесткий локдаун», — сказал Кличко.

Мэр напомнил, что в 2020 году большое недовольство вызвало решение остановить метро и введение спецпропусков на наземном транспорте.

Кроме того, опорные COVID-больницы в Киеве загружены на 100%, говорит заммэра Владимир Бондаренко в эфире канала Украина 24.

«Там койки уже стоят в коридорах, и мы этого не скрываем», — пояснил он, добавив, что в больницах, куда доставляют людей с подозрением на коронавирус, загруженность колеблется на уровне 76-80%.

«Но когда мы говорим о подозрении, к сожалению, большинство случаев — это ситуация, что это время между забором материала и получением положительного результата теста»,- подытожил чиновник.

Minval.az