США могут в любой момент разорвать контракты с Россией по поставкам высокотехнологичной продукции в рамках ранее введенных санкций, рассказал журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

«Вы, наверное, слышали о последних санкциях, которые они с сентября ввели. В том-то и дело, те контракты которые захотят, разорвут. Там же написано про высокотехнологичную продукцию, под нее можно подвести все что угодно, в одностороннем порядке можно пользоваться этим механизмом и обеспечивать реализацию своих собственных интересов. И предупреждать не будут», — цитирует Борисова РИА Новости.

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