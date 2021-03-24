Госдума приняла закон, который приведет регулирующие проведение выборов и референдумов документы в соответствие с поправками в Конституцию.

В частности, он дает право нынешнему главе государства вновь претендовать на два президентских срока.

Авторами инициативы выступили депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.

С учетом требований статьи 81 Конституции в законе «О выборах президента» закрепляется, что на этот пост может выдвинуться гражданин России «не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа».

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