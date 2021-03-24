Какую вакцину от COVID выбрал президент РФ Владимир Путин, знает он и его врач, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в среду Песков сообщил РИА Новости, что Путин привился от коронавируса и после вакцинации чувствует себя хорошо.

«Мы ещё вчера сказали, что все три российские вакцины абсолютно надёжны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны, поэтому никакой разницы, какой именно вакциной привился президент, нет. А какую именно вакцину выбрал президент, это знает он и его врач, который делал ему эту прививку», — сказал Песков, отвечая на вопрос, по какому принципу президент выбирал вакцину.

Minval.az