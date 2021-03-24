Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что если США будут создавать «трудные дни» в отношениях с Россией, они должны будут ответить за это.

Об этом он заявил журналистам, комментируя слова помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

«Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить», — сказал Патрушев.

Патрушев напомнил, что это не первое заявление официальных лиц США на этот счет.

Напомним, что ранее Салливан заявил в интервью телеканалу MSNBC, что в отношениях России и США «предстоят трудные времена, потому что существует ряд вопросов, по которым наши позиции глубоко различаются».

В то же время он отметил, что, несмотря на разногласия, Штаты могут работать с Россией по ключевым вопросам двухсторонней повестки, включая ядерные.

Minval.az