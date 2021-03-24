Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян по телефону обсудил с начальником Генштаба ВС России, генералом армии Валерием Герасимовым вопросы армяно-российского военного сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба армянского оборонного ведомства, в ходе состоявшейся накануне беседы были затронуты, в частности, совместные действия армяно-российских объединенных военных группировок войск, а также вопросы касательно решения проблем безопасности в Сюнике.

Были затронуты программы модернизации и широкомасштабных реформ армянских Вооруженных сил.

Арутюнян и Герасимов договорились, что с целью более детального обсуждения и ведения переговоров вокруг вышеуказанных вопросов в ближайшее время в Армению из России прибудет высокопоставленная делегация.

Minval.az