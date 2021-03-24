Национальное Собрание Армении в среду на пленарном заседании отменило военное положение в стране, введенного в стране в конце сентября 2020 года из-за военных действий в Нагорном Карабахе.

Проект решения об отмене был предложен оппозиционными фракциями «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения», парламентское большинство поддержало его.

В итоге решение было принято 118 голосами «за», 1 проголосовал «против», еще один воздержался.

«Увидев такую консолидированную позицию, спикер парламента не скрыл своего удивления. «Пути Господни неисповедимы», — сказал он в шутку.

Еще до начала голосования лидер фракции «Мой шаг» Лилит Макунц сообщила, что депутаты от власти будут голосовать за отмену военного положения.

Minval.az