Второй президент Армении Роберт Кочарян может пойти на досрочные парламентские выборы в союзе с партией АРФ «Дашнакцутюн». Об этом пишет газета «Жоховурд», по сведениям которой обсуждается сценарий создания блока «Кочарян».

Издание отмечает, что на днях состоялась встреча лидеров некоторых партий из «Движения по спасению родины». В ней участвовали Кочарян, третий президент Серж Саргсян, Вазген Манукян, лидер «Процветающей Армении» Гагик Царукян, координатор движения Ишхан Сагателян и глава партии «Отечество» Артур Ванецян.

По информации газеты, на встрече обсуждался вопрос участия в проводимых действующими властями досрочных выборах 20 июня.

Отмечается, что Манукян был недоволен тем, что движению так и не удалось достичь желаемых результатов, не удалось использовать весь свой потенциал и все ресурсы, и сейчас они вынуждены играть по правилам властей.

Манукян тем не менее заявил, что он не будет участвовать в выборах и продолжит уличную борьбу. Оппозиционный кандидат в премьеры также намекнул на то, что некоторые силы из движения пошли на «сепаратные» переговоры с властью, именно поэтому движение проиграло.

Minval.az