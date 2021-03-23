С тех пор как смартфоны с доступом в интернет прочно вошли в нашу жизнь, многие каждое утро начинают с чтения ленты новостей. Однако через некоторое время вы наверняка замечали, что эта привычка приводит к тому, что мы автоматически, по инерции просто прокручиваем бесконечные списки заголовков с новостями про катастрофы, аварии, скандалы и прочие неприятности, которыми нас так любят пичкать репортеры. Однако избыток и только позитивных новостей может привести к отрицательным результатам. Советы, как решить эту проблему, предлагает издание «Медицина и наука».

Разумеется, даже если совсем не читать новости, то мы все равно будем знать обо всем, что творится в мире и волнует умы миллионов. Ведь мы живем в социуме: слышим обрывки разговоров, видим рекламу на городских экранах, общаемся с друзьями, которые вовсе могут не разделять вашего «антиновостного затворничества».

Но обилие негативных известий может привести к чувству подавленности, тревоги, усталости, и, самое страшное, безразличия. Отсутствие эмоций в ответ на сообщения о трагедиях – один из самых опасных симптомов, с точки зрения психологов. Он может приводить к бессоннице и ночным кошмарам.

Поэтому специалисты рекомендуют ограничивать время на бесцельный серфинг в интернете. Это позволит вашей нервной системе отдыхать от того потока информации, который мы усиленно получаем из Сети. Проводите время на природе, гуляйте, занимайтесь хобби, все это вкупе позволит снизить уровень тревоги и предотвратить депрессию. И будьте избирательны при чтении новостей, соблюдайте баланс хороших и плохих по возможности. Это позволит вам сохранить адекватность мировосприятия.

Minval.az