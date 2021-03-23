«Азербайджан привержен соблюдению международных норм, в том числе норм международного гуманитарного права и прав человека. Мы отвергаем утверждения организации «Human Rights Watch» (HRW) о том, что обращались с военнопленными не в соответствии с Женевскими конвенциями».

Об этом говорится в сообщении МИД.

В сообщении говорится, что к сожалению, последний отчет HRW, в котором утверждается о наличии фактов плохого обращения с армянскими военнопленными, является предвзятым и необъективным.

Отмечено, что со всеми содержавшимися в Азербайджане армянскими военнопленными и гражданскими лицами обращались в соответствии с требованиями Женевских конвенций 1949 года. В соответствии с трехсторонним заявлением, принятым 10 ноября прошлого года, Азербайджан вернул Армении всех военнопленных, а лица, отправленные на территорию Азербайджана со стороны Армении после подписания указанного трехстороннего заявления для осуществления террористической и диверсионной деятельности, в соответствии с международным гуманитарным правом не являются и не могут считаться военнопленными. Задержанные несут ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Азербайджанской Республики. С ними обращаются в соответствии с международным правом и законодательством Азербайджана.

Minval.az