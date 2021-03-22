Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому коррупционные деньги чиновников будут передаваться в государственный бюджет, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Поправки призваны усилить борьбу с коррупцией, уточняют авторы законопроекта.

Документ предусматривает внесение поправок в Федеральные законы «О банковской деятельности» и «О противодействии коррупции». Проверкой достоверности сведений о получении чиновниками денежных средств будут заниматься органы прокуратуры.

Согласно законопроекту, у них будет право обратиться в суд, если незаконным путем была получена сумма более 10 000 рублей.

Денежные средства чиновников, признанные незаконными, будут обращены в государственный бюджет.

В документе сказано, что на данный момент государство имеет право взыскивать с коррупционеров только земельные участки, другие объекты недвижимости, транспортные средства и ценные бумаги, которые были приобретены чиновниками незаконным путем.

Minval.az