Туристическая группа попала под обрушение снежного карниза на необорудованном туристическом маршруте в Мурманской области, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщили в региональном СУСК.

«В следственное управление СКР по Мурманской области поступила информация о том, что в районе станции Имандра на необорудованном маршруте туристическая группа попала под обрушение снежного карниза. По предварительной информации, в результате произошедшего имеются пострадавшие», — цитирует РИА Новости.

Minval.az