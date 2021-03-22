Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Европу расширить и ужесточить санкции против России, передает РИА Новости.

Мы считаем, что санкции нужно не только продолжать. В будущем они должны быть четкими, ясными и прежде всего жестче, — сказал Шмыгаль.

Ранее Украина призвала администрацию президента США Джо Байдена ввести в отношении России «новый всеобъемлющий санкционный режим», который бы включал ограничения против газопровода «Северный поток-2».

«США, ЕС и Украина должны координировать подходы, работать вместе по защите свободы и демократии», — подчеркнула замглавы офиса президента Юлия Свириденко.

МИД Украины заявлял, что Россия системно нарушает права человека в Крыму и в Донбассе.

Minval.az