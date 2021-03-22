Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что США в стремлении надавить на Москву пойдут на максимально жесткие санкции, в том числе отключат от SWIFT, передает РИА Новости.

По его словам, действия Вашингтона носят необоснованный и непредсказуемый характер, поэтому нельзя исключать любое развитие событий. Таким образом он ответил на вопрос, верят ли в Кремле в решение Белого дома по международной системе совершения платежей и передачи данных.

SWIFT необходима для быстрого и безопасного совершения платежей между банками. Россия является одним из самых активных участников системы, действующий более чем в 200 странах мира. Ранее санкции в виде отключения от SWIFT применялись только к Ирану, однако и там не в полной мере.

Minval.az