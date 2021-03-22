Разговор в прямом эфире, который президент России Владимир Путин предложил провести американскому лидеру Джо Байдену, в понедельник, 22 марта, не состоится. О судьбе беседы глав государств рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря российского президента, согласовать общение лидеров двух стран к сегодняшнему дню не удалось. «Насколько я понимаю, не было готовности американской стороны», — пояснил Песков.

18 марта Путин, комментируя критику в свой адрес со стороны Байдена, сообщил, что готов провести открытый разговор в прямом эфире с президентом США. В частности, он планировал обсудить с американским коллегой стратегическую стабильность, пандемию коронавируса и региональные конфликты. При этом российский лидер отметил, что на выходных собирается в тайгу, и предложил провести переговоры с Байденом либо в пятницу, 19 марта, либо уже после своей поездки.

После этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден уже говорил с Путиным, а 19 марта будет слишком занят, чтобы продолжить диалог в прямом эфире. Сам президент США в ходе своего выступления по поводу борьбы с распространением коронавируса проигнорировал вопрос журналиста о том, согласен ли он на разговор с Путиным.

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