1082659 02.04.2012 Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. Андрей Александров/РИА Новости

В течение последних лет между Беларусью и Россией заключен целый ряд соглашений, обеспечивающих российской стороне правовые гарантии возможного применения войск против Украины с белорусского направления. Об этом в интервью «Эспрессо.TV» заявил бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

«В том, что на сегодня Беларусь в лице президента Александра Лукашенко и Вооруженных сил является сателлитом Кремля, ни у кого сомнений нет. Взаимодействие на уровне войск подтверждается ежегодными учениями, формированием соответствующих групп и единиц, особенно в западном и южном направлении», — сказал Бессмертный.

Он отметил, что на белорусской территории на постоянной основе действуют две российские военные базы и еще одна строится. Кроме того, после ежегодных парадов и учений с участием российских войск «они остаются на территории Беларуси, никто их оттуда не выводит», считает Бессмертный.

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