Риск заражения коронавирусной инфекцией и ухудшения ее течения повышается при употреблении алкоголя и никотиносодержащей продукции.

Об этом сказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

«Совершенно определенно, потребление алкоголя, наркотиков, потребление никотиносодержащей продукции повышает вероятность заражения коронавирусной инфекцией и утяжеляет течение заболевания», — отметил он (цитата по ТАСС).

Брюн подчеркнул, что люди, страдающие алкоголизмом, переносят коронавирусную инфекцию более тяжело.

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