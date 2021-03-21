Празднование Новруза в Грузии имеет многовековую историю. Это яркий пример разнообразия грузинской культуры и традиций.

Об этом в своем поздравлении, адресованном проживающим в Грузии азербайджанцам, заявила президент Саломе Зурабишвили.

По словам главы государства, весенний праздник Новруз означает пробуждение природы, новую энергию и является символом нового начала, надежды на лучшее будущее:

«Из-за пандемии, к сожалению, и в этом году не было возможности совместно отметить этот древний праздник. Верю, что совместными усилиями пандемия будет побеждена, и в будущем традиционное проведение прекрасного праздника Новруз станет постоянным украшением грузинской весны», передает Репорт.

С.Зурабишвили также поздравила всех граждан, отмечающих Новруз: «Поздравляю с праздником весны всех, кто отмечает праздник как в Грузии, так и за ее пределами. Желаю вам мира, здоровья и счастливого будущего».

Minval.az