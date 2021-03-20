В Грузии оппозиция, которая не признает результаты парламентских выборов в октябре 2020 года, призвали своих сторонников к мобилизации и продолжению протестов. Оппозиция требует назначения новых выборов и освобождения политзаключенных, сообщает «Интерфакс».

Масштабная акция оппозиционных сил состоится в Тбилиси 15 мая, заявил на брифинге перед зданием парламента один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили.

«До этой масштабной акции оппозиции мы будем проводить акции протеста. Это будет жесткий, беспрерывный протест, который приведет нас к победе», — сказал он.

По словам Удумашвили, переговоры с властями о выходе из политического кризиса не привели к результатам, поэтому «с сегодняшнего дня оппозиция переходит на чрезвычайный режим». «Это означает, что мы направимся во все города и села, встретимся с каждой семьей с целью убедить население — борьба против режима имеет смысл», — сказал он.

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