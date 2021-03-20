Премьер-министр Армении не собирается никуда уезжать, несмотря на заявления других политиков. Об этом сам глава правительства сказал в субботу на встрече с жителями Арагацотнской области, комментируя заявление первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, пишет Спутник-Армения.

Ранее экс-президент Армении Левон Тер-Петросян заявил, что единственный выход из внутриполитического кризиса – немедленная отставка премьер-министра Никола Пашиняна. По мнению бывшего главы государства, Пашиняну нужно предоставить гарантию неприкосновенности с тем, чтобы тот нашел временное пристанище за границей.

Как отметил Пашинян, Левон Тер-Петросян за свою карьеру дважды «демонстрировал прекрасные примеры бегства».

«Разве я похож на человека, который может сбежать? Если народ решит, что должен расстрелять меня, я послушно встану у стены. Пусть никто не думает, что я сбегу от принятого народом решения», – заявил премьер.

По словам Пашиняна, армянскому народу предстоит продолжать жить в этом регионе, но главное препятствие для этого, с точки зрения главы правительства, заключается в том, «что нас воспринимают в качестве врага, и мы воспринимаем других в качестве врагов».

«Насколько мы воспринимаем других в качестве врагов, настолько же и нас воспринимают в качестве врагов. И очень сложно найти ту исходную точку, с которой начался этот процесс», — сказал Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в стране есть лица и силы, желающие кровопролития.

«Они хотят, чтобы на улицах Еревана, Арагацотна пролилась кровь, так как эти люди не насытились кровью, пролитой 27 октября, 1 марта, десяток политических убийств. Эти люди хотят втянуть Армению в новое кровопролитие», — сказал Пашинян.

Он отметил, что на протяжении 5 месяцев после войны в Карабахе власти и правительство подвергаются агрессивным нападкам. Однако за весь этот период главным достижением как властей, так и народа стало то, что удалось избежать гражданских столкновений.

По словам премьера, в стране есть агрессивные силы, которые «ежедневно увеличивают уровень агрессии», и они хотят крови и не хотят выборов.

«Я не позволю, чтобы они были нашими судьями, судьей должен быть народ. Но, повторяю, есть силы и люди, которые хотят крови», — сказал Пашинян.

Премьер также выразил недовольство в связи решениями судей, не удовлетворяющих ходатайства правоохранительных органов об арестах тех, кто выступает с призывами об убийстве, перевороте.

Премьер также задался вопросом, почему до сих пор в Армении остаются такие судьи. Он напомнил, что в основе бархатной революции были заложены христианские ценности.

«Мы говорили, что вендетты не будет, может это было самой большой нашей ошибкой. Надеялись, что люди изменятся, но многие переступили черту: правовую, моральную, политическую», — добавил премьер.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу прибыл в Арагацотнскую область. В рамках визита он проведет ряд встреч.

Minval.az