Это не первый случай, когда министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн делает предвзятые, совершенно необоснованные заявления об Азербайджане, которые не служат обеспечению мира и стабильности в регионе. Об этом говорится в комментарии пресс-службы министерства на ответ главы МИД Люксембурга на вопрос о нагорно-карабахском регионе Азербайджана.

«Не ускользает от внимания то, что отвечая на вопросы депутата парламента Люксембурга, Жан Ассельборн повторяет тезисы армянской пропаганды.

Прежде чем комментировать ситуацию в других регионах, было бы лучше министру иностранных дел Люксембурга хотя бы ознакомиться с существующими фактами, чтобы не ставить под угрозу авторитет страны, которую он представляет», — подчеркнули в МИДе.

Minval.az