Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева разожгли в Шуше, на Джыдыр дюзю праздничный костер.

Затем глава государства выступил с обращением к нации. Minval.az публикует полный текст обращения азербайджанского лидера:

«Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю всех вас с Новруз байрамы! Желаю всему азербайджанскому народу здоровья и счастья!

В этом году мы отмечаем Новруз байрамы в Шуше, на Джыдыр дюзю. Это – историческое событие. Начиная с 2004 года, ежегодно поздравляя азербайджанский народ с Новруз байрамы, я говорил, что мы вернемся на родные земли. Говорил, что мы восстановим территориальную целостность страны. Говорил, что после освобождения наших земель от оккупации мы отметим Новруз байрамы в Карабахе, и этот день настал. Сегодня мы отмечаем Новруз байрамы в нашем древнем городе, культурной столице Азербайджана – Шуше. Это – историческое событие. Это – большое счастье. Аллах услышал молитвы азербайджанского народа. Каждый год накануне Новруз байрамы все мы, наверное, думали, говорили друг другу, что иншаллах, в следующем году отметим Новруз байрамы в Карабахе, в следующем году отметим Новруз байрамы в Шуше, и этот день настал. Спустя 28 лет мы вернулись в Шушу. Мы отмечаем Новруз байрамы на Джыдыр дюзю, мы восстановили историческую справедливость.

Сообщая 8 ноября азербайджанскому народу радостную весть об освобождении Шуши, я сказал: «Шуша, ты свободна!». Сегодня мы отмечаем в свободной Шуше наш национальный праздник – Новруз байрамы. 28 лет Шуша находилась в плену. 28 лет она разрушалась и уничтожалась ненавистным врагом. Исторический облик Шуши подвергался разрушениям. Враг хотел арменизировать Шушу, стереть в Шуше наследие азербайджанского народа. Но это ему не удалось. Да, Шуша подверглась разрушениям, ненавистный враг разрушил в Шуше наши исторические памятники. Но Шуша не покорилась, не сломилась, сохранила свое достоинство, сохранила национальный дух Азербайджана, и сегодня, находясь в Шуше, мы еще раз становимся живыми свидетелями этого. Шуша смогла сохранить дух азербайджанского народа и ждала нас. И мы должны были прийти и пришли. Но для этого мы должны были набраться сил, подготовиться к этому. По всем направлениям необходимо было провести подготовительную работу, и она проводилась. Мы должны были обеспечить развитие нашей страны. Обеспечить единство нашего народа. Для страны, народа, вышедших из гражданской войны, это было не так легко. Процессы, происходившие в стране после гражданской войны по настоящее время, сплотили наш народ вокруг единой идеи — идеи освобождения наших земель. Мы смогли обеспечить это национальное единство, национальную солидарность. Без этого не было бы и Победы.

Мы должны были довести до мировой общественности, на международном уровне правду, связанную с карабахским конфликтом, и мы смогли сделать это. Мы активно работали в международных организациях и смогли добиться принятия выгодных нам, отражающих действительность, отражающих международное право, основанных на нем важных постановлений и резолюций. Это стало правовой основой нашей Победы, правовой основой восстановления справедливости.

Мы должны были накопить экономическую силу и накопили ее. В мире, наверное, нет страны, которая в последние годы развивалась так же стремительно, как Азербайджан. Мы должны были накопить военную мощь, и это направление было первостепенной задачей. Неслучайно в период моего президентства военные расходы всегда были на первом месте, и я говорил, заявлял, что мы и впредь должны увеличивать военные расходы, мы должны готовиться, готовимся к войне. Я открыто заявлял всему миру, говорил, что если враг по доброй воле не покинет наши земли, то мы выдворим его. Так и случилось.

Мы создали мощную армию. Создали профессиональную армию. Создали героическую армию. Наши военнослужащие заслуживают самой высокой оценки. У нас были шехиды во время войны. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Да ниспошлет Он терпения их близким. Мы освободили Шушу ценой пролитой крови, в серьезных сражениях за город. Вдоль Лачинского коридора были раскиданы останки захватчиков, в боях за Шушу были уничтожены сотни, а может и до тысячи оккупантов. Наши военнослужащие, поднявшись по крутым скалам, преодолев овраги и холмы, ходжавендские леса, тропы, вошли в Шушу, имея при себе легкое вооружение. Мы сражались с легким оружием, пистолетами, штыками-ножами. А против нас здесь использовались пушки и танки. Но враг увидел нашу силу, волю, национальный дух и потерпел поражение. Освобождение Шуши является событием, занимающим особое место в Отечественной войне. Шуша была нашей целью и мы шли к ней. Размещение Азербайджанской армии на всех землях, освобожденных до Шуши, обусловило и освобождение Шуши. Джебраильский район, Суговушан, Гадрут, значительная часть Ходжавендского района, Зангиланский, Физулинский, Губадлинский районы, южная часть Лачинского района, Кяльбаджарские горы, Муровдаг и затем – Шуша. В ходе войны было освобождено более 300 сел и городов, враг вынужден был пасть на колени, сдался и 10 ноября подписал акт о капитуляции.

С первых дней войны я говорил, пусть враг назовет нам дату, пусть его руководитель назовет дату, когда они уберутся с наших земель, и мы готовы остановить войну. Я вновь сдержал данное слово, и как только нам назвали дату, как только был подписан акт о капитуляции, война остановилась, и мы без единого выстрела, без потерь вернулись также Агдамский, Кяльбаджарский и Лачинский районы. Таким образом, мы восстановили нашу территориальную целостность. Еще раз говорю, мы должны были подготовиться, Шуша ждала нас. Но мы должны были прийти так, чтобы раз и навсегда решить этот вопрос.

В последние годы я неоднократно говорил в своих выступлениях и интервью, что нам не нужно половинчатого решения вопроса. Азербайджанский народ, наверное, прекрасно понимает, что это означает. Я говорил, что все необходимо делать своевременно. Я знаю, что, когда и как надо делать. Для меня никогда не было более важной задачи, чем освобождение земель. Я посвятил этому весь период своего президентства. За каждым решением стояла эта цель – приблизит этот шаг нас к победе или нет. Я говорил, что каждый из нас должен ежедневно приближать победу. Есть мои выступления, они остаются в истории. Каждый день все мы должны приближать победу. Приблизили, подготовились, пришли и нанесли поражение врагу, уничтожили его. Мы пришли и стоим здесь. Я стою на древней азербайджанской земле как Верховный главнокомандующий победоносной армии, и никто после этого не сможет заставить нас уйти отсюда.

Шуша – наш древний город. Сколько бы ни твердили армянская пропаганда, лжеученые, политики-аферисты, международные круги, — бесполезно, есть история. Панахали хан основал Шушу, построил, создал ее. А мы вызволили Шушу из плена и вернули ее нашему народу, государству. Шуша – древний азербайджанский город, так было всегда. Как ни старался ненавистный враг на протяжении последних 28 лет, он не смог изменить азербайджанский дух, азербайджанский облик Шуши. Да, разрушены дома, исторические памятники, мечети, построено несколько уродливых зданий. Здесь фактически не проводилось никакого строительства. Лишь в оставшихся с советских времен тех «хрущевках» проживали около 2 тысяч армян, в основном – военнослужащие, их семьи. Если это армянский город, то почему армяне не жили здесь? Потому что у них нет здесь истории. Если это армянский город, то почему они привели его в такое ужасное состояние? Почему разграбили Шушу, почему не восстановили ее за 28 лет? Где же их меценаты? Они твердили: меценаты сделали то, сделали это, дали деньги на то, на это. Ежегодно проводили марафоны, собирали десятки миллионов долларов. Теперь выясняется, что эти деньги шли в карман бывшего руководства. Я неоднократно приезжал на освобожденные земли. Такой нищеты, которая есть здесь, возможно, нет нигде в мире. Что же они сделали? Все это было ложью, фальсификацией, они фальсифицировали реальность точно так же, как и историю. Их сети функционируют в различных столицах мира, передают фальшивую информацию, вокруг которой впоследствии проводились обсуждения, и то, чего не было, преподносилось как реальность.

Мы восстановим Шушу, обязательно восстановим. Уже дан старт восстановительным работам. Сегодня, находясь в Шуше, я уже знакомлюсь с выполнением данных мною поручений. Мы восстановим не только Шушу, но и все освобожденные земли. Созидательная работа началась, дан старт инфраструктурным проектам. Ведется подсчет ущерба, готовятся генеральные планы городов. В первую очередь, готовится генеральный план города Агдам и всего Агдамского района, его первоначальная версия представлена мне. В настоящее время над ним идет работа с учетом моих поручений, и в ближайшем будущем генеральный план будет утвержден. После этого восстановительные работы начнутся на всех освобожденных землях. Армяне 30 лет разрушали наши земли. А мы их восстановим, потому что хозяевами этих земель являемся мы – азербайджанский народ.

Находясь в Шуше, человек еще раз осознает величие азербайджанского народа. Мы не смирились с поражением в первой Карабахской войне. Мы даже не наказали по заслугам совершивших это предательство презренных лидеров тандема НФА-Мусават. Хотя они заслуживают любого наказания. Мы не смирились с этой ситуацией, и я неоднократно говорил, что азербайджанский народ никогда не смирится с таким положением. Проводилась целенаправленная политика в политическом, экономическом, военном направлениях, духовной сфере, в области воспитания молодого поколения, и выросло такое молодое поколение, которое пожертвовало жизнями за землю. Молодое поколение, ценой своей жизни и крови освободившее нашу землю от врага. Представители всех поколений участвовали в войне, проявили героизм. Но каждый должен знать, что основную миссию выполнила молодежь, сформировавшаяся в период моего президентства, молодые люди, которые в 2003 году были детьми. В первую очередь, мы обязаны им, всему азербайджанскому народу. Весь наш народ приближал эту Победу, и все факторы, соединившись, вместе обусловили итоги этой войны.

Наша война – вторая Карабахская война изучается сегодня в военных школах ведущих стран мира. Мы вели войну XXI века, уничтожили врага. Армянской армии нет, мы ее уничтожили. Отмечая сегодня Новруз байрамы на Джыдыр дюзю, я с чувством гордости говорю: «Шуша, ты свободна!», «Шуша – это Азербайджан!», «Карабах – это Азербайджан!».

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