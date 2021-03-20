Правительство РФ разрешило иностранным студентам из стран с низким распространением короновирусной инфекции вернуться к очному обучению в России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на копию утвержденного распоряжения.

Минобрнауки разработало порядок въезда учащихся из-за рубежа. Российские власти будут определять, могут ли иностранные студенты вернуться в вузы, с помощью специального алгоритма. Роспотребнадзором будет регулярно обновляться список таких государств.

Студенты должны будут сообщить своему учебному заведению о намерении вернуться за десять дней до планируемой даты приезда. Они будут обязаны пройти ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию за три дня до прибытия в Россию. Также учащимся придется сдавать повторный тест в России и до его результатов находится на самоизоляции.

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