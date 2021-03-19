Куда и почему исчезла на Марсе вода – до сих пор остается загадкой. До последнего времени самым распространенным предположением была потеря воды в космос, поскольку Марс потерял магнитное поле в начале своей истории.

Новое исследование, проведенное специалистами Калифорнийского технологического института и Лаборатории реактивного движения NASA, привело к выводу о том, что от 30 до 99% воды осталось на Марсе в связанном состоянии. Она находится в коре планеты в виде т.н. гидратированных минералов, в кристаллическую структуру которых включены молекулы H2O.

Статья под названием «Долгосрочное высыхание Марса, вызванное секвестрацией объемов воды в планетарной коре» была опубликована в журнале Science 16 марта 2021 года и представлена в этот же день на конференции по лунным и планетарным наукам (LPSC), пишет «Вокруг света. Украина».

По оценкам исследователей, около четырех миллиардов лет назад на Марсе было достаточно воды, чтобы покрыть всю планету океаном глубиной от 100 до 1500 метров; этот объем воды примерно равен половине Атлантического океана Земли. Но миллиард лет спустя планета была такой же сухой, как и сегодня. Ранее в этом винили низкую гравитацию Марса, из-за чего вода испарялась в космос. Некоторая часть воды действительно покинула Марс таким путем, но этот факт в отдельности не может объяснить сегодняшнего состояния Красной планеты.

Minval.az