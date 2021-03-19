Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает высокую конкуренцию на рынке среди производителей вакцин от COVID-19.

«Меня очень настораживает в последнее время «драка вакцин». Несколько триллионов — рынок по вакцинам. И все хотят этот кусок отхватить», — сказал глава государства во время встречи с сотрудниками ОАО «Молочный мир» в Гродно. Слова президента приводит госагентство БелТА.

Лукашенко напомнил, что скоро в Беларуси начнут производство российской вакцины «Спутник V», а до конца года ожидается получение и полностью отечественного продукта.

Президент признался, что его настораживает как будто специальное подогревание темы пандемии: регулярно сообщается о появлении все новых штаммов коронавируса. Однако белорусский лидер сказал, что пока не делает на эту тему каких-то выводов.

При этом глава государства отметил, что в итоге было принято правильное решение не останавливать предприятия и экономику в целом.

«Кому-то это надо было. Тот, кто остановил предприятия, до сих пор не может развернуться. Поэтому никто ничего не останавливал, и мы оказались правы. Сегодня через зубы, но выговаривают, что Лукашенко оказался прав», — констатировал белорусский лидер.

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