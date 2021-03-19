Впервые в истории Россия одновременно вывела все шесть подводных лодок Черноморского флота на боевое дежурство в море.

«Все подлодки Черноморского флота выполняют поставленные задачи за пределами мест базирования. Ни одной подлодки в базе нет», – говорится в сообщении.

Старший офицер бригады подлодок ЧФ капитан 1 ранга Анатолий Варочкин заявил, что «это беспрецедентный случай, которого нет ни на флотах Российской Федерации, ни на флотах иностранных государств».

По его словам, такой формат боевого дежурства практикуется в мире первый раз, когда все шесть современных подлодок выполняют различные задачи в море.

Minval.az