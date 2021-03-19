Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана в субботу провел брифинг по ситуации с коронавирусом.
Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана в субботу провел брифинг по ситуации с коронавирусом.
Дата: 2021/03/19 15:58
Раздел: Азербайджан, Важно
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19 марта на территории Губадлинского района на государственной границе с Арменией приступила к служебно-боевой деятельности новая воинская
Состоялся долгожданный брифинг Оперативного штаба при Кабмине, в ходе которого гражданам Азербайджана был сделан приятный предпраздничный сюрприз:
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