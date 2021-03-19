О промежуточном решении Административного суда в отношении Оника Гаспаряна Николу Пашиняну доложили вчера поздно вечером.

Об этом сообщает Hraparak.am, ссылаясь на свои источники.

«Речь идет о решении, согласно которому Оник Гаспарян продолжает занимать должность начальника Генштаба Вооруженных сил до вынесения судом окончательного решения. Эта новость настолько рассердила Пашиняна, что он потерял самообладание, сел в служебный автомобиль и приказал ехать. Автомобили премьер-министра и сопровождавшие его телохранители после полуночи, примерно в 1:30, начали ездить по проспекту Маштонца.

Источники отметили, что они не знают, в каком состоянии находился премьер-министр, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения, также не знают, куда он хотел отправиться. Они только предполагают, что он, вероятно, хотел куда-то поехать, и сопровождающие пытались убедить его не делать этого. Поэтому кортеж премьер-министра кружил по проспекту Маштоца»,- отмечает портал.

Minval.az